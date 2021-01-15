Jessica May: Anne olmak için erken

Jessica May: Anne olmak için erken

Kariyerine odaklandığını söyleyen Jessica May, şu an anne olmayacağını söyledi.

Brezilya oyuncu Jessica May, eşi Hüseyin Kara’yla önceki gün Etiler’de görümtülendi.

"1 SENEDİR AİLEMİ GÖRMÜYORUM"

May, “Brezilya’ya gitmek istiyordum ama olmadı. Bir senedir ailemi göremedim’ dedi.

"KARİYERİME ODAKLANDIM"

Ünlü oyuncu “Anne olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Anne olmak için çok erken. Kariyerime odaklandım.”