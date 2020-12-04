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    Jessica May top sektirdi

    Brezilyalı model ve oyuncu Jessica May, futbol topunu arka arkaya sektirdiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2020 - 09:23
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 09:57
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    Jessica May top sektirdi

    'Yeni Gelin' dizisinde canlandırdığı 'Bella' karakteriyle ünlenen  Brezilyalı güzel Jessica May, 2018 yılında fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşti.

    Instagram hesabını aktif kullanan May, futbol topunu dizinde sektirdiği anları paylaştı.

    "NE DE OLSA BREZİLYALI"

    Kısa sürede yoğun ilgi gören videoda 26 yaşındaki oyuncunun takipçileri, "Ne de olsa Brezilyalı!" şeklinde yorum yaptı.

    Jessica May top sektirdi ViDEO

    Jessica May top sektirdi #1

    Jessica May top sektirdi #2

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