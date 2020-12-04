Brezilyalı model ve oyuncu Jessica May, futbol topunu arka arkaya sektirdiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

'Yeni Gelin' dizisinde canlandırdığı 'Bella' karakteriyle ünlenen Brezilyalı güzel Jessica May, 2018 yılında fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşti.

Instagram hesabını aktif kullanan May, futbol topunu dizinde sektirdiği anları paylaştı.

"NE DE OLSA BREZİLYALI"

Kısa sürede yoğun ilgi gören videoda 26 yaşındaki oyuncunun takipçileri, "Ne de olsa Brezilyalı!" şeklinde yorum yaptı.

Jessica May top sektirdi ViDEO