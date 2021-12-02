Jessica May: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamadım

Ünlü oyuncu Jessica May, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için hala uğraştığını söyledi.

Brezilyalı ünlü oyuncu Jessica May, dört yıl önce Türkiye'de tanıştığı Hüseyin Kara hayatını birleştirmişti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için yıllardır uğraşan May, hala sonuca ulaşamadığını söyledi.

"HANİ KOLAYDI"

Sık sık memleketi Brezilya'ya giden Jessica May, "Henüz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamadım ne yazık ki. İnsanlar 'Türk vatandaşı olmak kolay' diye bir dedikodu çıkarmış, yok öyle bir şey. Dört yıldır başvurum devam ediyor.

"İKİNCİ VATANIM"

Kaç defa mülakata çağrıldım ama nafile. O yüzden bir yerde 'Türk vatandaşı olmak çok kolay' diyen birisini görürseniz inanmayın. Eşim burada ve burası gerçekten benim ikinci vatanım. Verdiğim mücadeleyi bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.