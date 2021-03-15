- Haberler
- Magazin Haberleri
- John Legend ödülünü sarımsak doğrayarak kutladı
John Legend ödülünü sarımsak doğrayarak kutladı
Ünlü müzisyen John Legend, ödülünü kutlamak için mutfakta ince ince sarımsak doğradı.
- Haber Merkezi
- 15.03.2021 - 14:55
- Güncelleme : 15.03.2021 - 15:03
Müzik dünyasının en prestijli ödül gecesi Grammy Ödülleri, dün gece seyircisiz olarak gerçekleşti. Kısıtlı sayıda ünlünün kırmızı halıda boy gösterdiği törende, birçok yıldız evlerinden bağlandı.
Hatta John Legend, R&B dalında yılın albümü ödülünü kazandığını da mutfakta yemek yaparken eşinden öğrendi.
"SARIMSAKLARI İNCE İNCE DOĞRAYARAK"
Çiftin her ikisinin de Instagram hesaplarında paylaştığı videoda Teigen, eşine "John şu anda R&B dalında ödül kazandın, nasıl kutlayacaksın?" diye soruyor. Legend da ona "Sarımsakları ince ince doğrayarak." diye yanıt veriyor.
John Legend ödülünü sarımsak doğrayarak kutladı VİDEO