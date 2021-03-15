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    John Legend ödülünü sarımsak doğrayarak kutladı

    Ünlü müzisyen John Legend, ödülünü kutlamak için mutfakta ince ince sarımsak doğradı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 14:55
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 15:03
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    John Legend ödülünü sarımsak doğrayarak kutladı

    Müzik dünyasının en prestijli ödül gecesi Grammy Ödülleri, dün gece seyircisiz olarak gerçekleşti. Kısıtlı sayıda ünlünün kırmızı halıda boy gösterdiği törende, birçok yıldız evlerinden bağlandı.

    Hatta John Legend, R&B dalında yılın albümü ödülünü kazandığını da mutfakta yemek yaparken eşinden öğrendi.

    "SARIMSAKLARI İNCE İNCE DOĞRAYARAK"

    Çiftin her ikisinin de Instagram hesaplarında paylaştığı videoda Teigen,  eşine "John şu anda R&B dalında ödül kazandın, nasıl kutlayacaksın?" diye soruyor. Legend da ona "Sarımsakları ince ince doğrayarak." diye yanıt veriyor.

    John Legend ödülünü sarımsak doğrayarak kutladı VİDEO

    John Legend ödülünü sarımsak doğrayarak kutladı #1

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