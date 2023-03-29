John Wick 4'te Killa Hakan var Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı Hollywood yapımı John Wick 4'te Türk rapçi Killa Hakan'ın adı kullanıldı.

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Dünyaca ünlü John Wick serisinin beklenen yeni filmi vizyonda. Dünyanın dört bir yanında izlenen yapım seyircisinden yine tam not aldıç

Her bölümüyle konuşulan Hollywood yapımı John Wick 4'te Türk rapçi Killa Hakan göndermesi dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada gündem oldu

Almanya'da müzik yapan ünlü şarkıcı Killa Hakan, filmde kendi adıyla yer aldı. Yapımda John Wick'e, Berlin'de Killa Hakan'ı öldürme görevi verilmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü rapçi'ye aksiyon filmlerinin vazgeçilmez ismi Scott Adkins hayat verdi.