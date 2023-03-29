John Wick 4'te Killa Hakan var

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Dünyaca ünlü John Wick serisinin beklenen yeni filmi vizyonda. Dünyanın dört bir yanında izlenen yapım seyircisinden yine tam not aldıç
Her bölümüyle konuşulan Hollywood yapımı John Wick 4'te Türk rapçi Killa Hakan göndermesi dikkatlerden kaçmadı.
Sosyal medyada gündem oldu
Almanya'da müzik yapan ünlü şarkıcı Killa Hakan, filmde kendi adıyla yer aldı. Yapımda John Wick'e, Berlin'de Killa Hakan'ı öldürme görevi verilmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ünlü rapçi'ye aksiyon filmlerinin vazgeçilmez ismi Scott Adkins hayat verdi.