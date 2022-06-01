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    Johnny Depp- Amber Heard davasında karar çıktı

    Bir dönem Hollywood'un gözde çifti olan Johnny Depp ile Amber Heard'ün 50 milyon dolarlık "iftira" davasında jüri Depp'in lehine karar verdi.
    • 01.06.2022 - 23:36
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 23:43
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    Johnny Depp- Amber Heard davasında karar çıktı

    Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında tüm dünya tarafından izlenen 'taciz' ve 'iftira' davası karar bağlandı.

    Johhny Depp haklı bulundu

    14 saat süren karar alma sürecinin sonunda Jüri, Johnny Depp'i haklı bularak Amber Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

    "Jüri bana hayatımı geri verdi"

    Jüri, aktör Depp'in eski karısını 'karalamadığını' tespit ederken, davanın ardından konuşan Johnny Depp, "Jüri bana hayatımı geri verdi, müteşekkirim" dedi.

    Johnny Depp- Amber Heard davasında karar çıktı #1

    Heard: Hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin ötesinde

    Tazminata çarptırılan Amber Heard ise kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin ötesinde" dedi.

    Johnny Depp- Amber Heard davasında karar çıktı #2

    Eski eşi Heard, Depp'e 50 milyon dolarlık bir dava açmıştı

    Depp eski eşi Heard'ün kendisini 'aile içi istismarı temsil eden bir halk figürü' olarak gösterdiğini öne sürerek 50 milyon dolarlık bir dava açmıştı.

    Heard ise Depp'in suçlamalarını "aldatmaca" olarak nitelendirerek Depp'in kendisini karaladığını söylemiş ve 100 milyon dolarlık bir dava açmıştı. Depp, Heard'e veya herhangi bir kadına vurduğunu reddetmiş ve ilişkilerinde şiddete başvuranın Heard olduğunu söylemişti.

    Depp ve Heard, 2011'de "The Rum Diary" çekimleri sırasında tanışmış ve Şubat 2015'te evlenmişlerdi. 2017'de ise boşanmışlardı.

    Johnny Depp- Amber Heard davasında karar çıktı #3


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