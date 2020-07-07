Johnny Depp, The Sun ile mahkemelik oldu

Johnny Depp, The Sun ile mahkemelik oldu

ABD'li ünlü oyuncu, 2018 yılında kendisini "eş döven" şeklinde tanımlayan gazeteye dava açtı.

Olaylı bir şekilde boşanan Johnny Depp ile Amber Heard arasında yaşanan şiddetin yankıları devam ediyor.

34 yaşındaki Amber Heard, 57 yaşındaki eski eşinin kendisine vurduğunu, boğmaya çalıştığını ve saçlarını yolduğu ifade ederek, şiddet gördüğünü iddia ediyor.

JOHNNY DEPP İÇİN "EŞ DÖVEN" DEDİLER

İngiliz The Sun gazetesinde, 2018 yılında Johhny Depp'i işaret eden bir makale yayınlandı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Dan Wootton, yazıda Johnny Depp'i "eş döven" şeklinde nitelendirdi.

GAZETEYİ MAHKEMEYE VERDİ

Bunun üzerine harekete geçen ve Heard'e şiddet uygulamadığını reddeden Depp, The Sun gazetesini mahkemeye verdi.

Johnny Depp'in gazete hakkındaki davası bugün İngiltere'nin başkent Londra'da başladı.

"HEARD BANA ŞİDDET UYGULUYOR"

Amber Heard’a şiddet uyguladığı iddialarını defalarca reddeden Johnny Depp, şiddete başvuran kişinin Heard'ün kendisi olduğunu savunuyor.

İkili 2015 yılında evlenmişti. Depp, boşanma davasında evlilikten bir ay sonra Amber Heard'ün kendisine votka şişesi fırlattığını ve bu nedenle parmağının kesildiğini ifade etmişti.

PARMAĞINI KENDİ KESTİ

Ancak Depp'in sözlerinin doğru olmadığı ortaya çıktı. İngiltere’deki duruşmada ünlü oyuncunun yanlış beyanda bulunduğu ve doktoru David Kipper’e gönderdiği mesajlarda parmağını kendisinin kestiğini söylediği öğrenilmişti.