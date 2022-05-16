Johnny Depp'in arkadaşı Deuters: Amber Heard, gösteri midillisi

Amerikalı oyuncu Heard'ün mahkemedeki tavırları tepki çekti. Depp'in arkadaşı, "Kocam, ona sosyopatik gösteri midillisi diyordu" ifadesini kullandı.

Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında devam eden iftira davası, yeni bir boyut kazandı.

Mahkemede, Depp'in uyuşturucu ve alkolün etkisiyle kendisine defalarca vurduğunu belirten Heard, gözyaşlarına boğulmuş, o anlar kameralara yansımıştı.

"Heard çatışmayı arzuluyor"

Amerikalı aktör Depp'in arkadaşı Georgina Deuters, Heard'ün çatışmayı arzuladığını ve bir ilişkide "kavga etmenin tutku olduğuna" inandığını söyledi.

Heard'ü "sosyopatik gösteri midillisi" şeklinde tanımlayan Deuters, 36 yaşındaki oyuncunun sürekli anlaşmazlık peşinde koştuğunu dile getirdi.

"Sosyopatik gösteri midillisi"

Deuters, Page Six'e yaptığı açıklamada, "Kocam (Stephen), ona sosyopatik gösteri midillisi diyordu ve kesinlikle pişman değil." dedi.

Konuşmasının devamında Deuters, "Başka kimse Amber ile uğraşmak istemiyordu ve konuşabileceği tek kişi Stephen oluyordu." ifadesini kullandı.

Amber Heard'ün gözyaşları: Johnny Depp bana vurdu ViDEO