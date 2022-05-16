Petrol
109.88
-1.50%
Euro
16.20
0.51%
Dolar
15.52
0.29%
Altın
921.68
0.00%
Borsa
2421
0.07%
Bitcoin
469.634
-2.00%
BTXN Coin
12.69
-6.69%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Johnny Depp'in arkadaşı Deuters: Amber Heard, gösteri midillisi

    Amerikalı oyuncu Heard'ün mahkemedeki tavırları tepki çekti. Depp'in arkadaşı, "Kocam, ona sosyopatik gösteri midillisi diyordu" ifadesini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Johnny Depp'in arkadaşı Deuters: Amber Heard, gösteri midillisi

    Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında devam eden iftira davası, yeni bir boyut kazandı.

    Mahkemede, Depp'in uyuşturucu ve alkolün etkisiyle kendisine defalarca vurduğunu belirten Heard, gözyaşlarına boğulmuş, o anlar kameralara yansımıştı.

    "Heard çatışmayı arzuluyor"

    Amerikalı aktör Depp'in arkadaşı Georgina Deuters, Heard'ün çatışmayı arzuladığını ve bir ilişkide "kavga etmenin tutku olduğuna" inandığını söyledi.

    Heard'ü "sosyopatik gösteri midillisi" şeklinde tanımlayan Deuters, 36 yaşındaki oyuncunun sürekli anlaşmazlık peşinde koştuğunu dile getirdi.

    "Sosyopatik gösteri midillisi"

    Deuters, Page Six'e yaptığı açıklamada, "Kocam (Stephen), ona sosyopatik gösteri midillisi diyordu ve kesinlikle pişman değil." dedi.

    Konuşmasının devamında Deuters, "Başka kimse Amber ile uğraşmak istemiyordu ve konuşabileceği tek kişi Stephen oluyordu." ifadesini kullandı.

    Amber Heard'ün gözyaşları: Johnny Depp bana vurdu ViDEO

    Johnny Depp in arkadaşı Deuters: Amber Heard, gösteri midillisi #1

    Johnny Depp in arkadaşı Deuters: Amber Heard, gösteri midillisi #2

    Johnny Depp in arkadaşı Deuters: Amber Heard, gösteri midillisi #3

    Johnny Depp in arkadaşı Deuters: Amber Heard, gösteri midillisi #4

    Johnny Depp in arkadaşı Deuters: Amber Heard, gösteri midillisi #5

    Johnny Depp in arkadaşı Deuters: Amber Heard, gösteri midillisi #6


    İlginizi Çekebilir

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Beşiktaş, Emirhan İlkhan ile sözleşme yenileyecek
    Transfer dosyası

    Beşiktaş, Emirhan İlkhan ile sözleşme yenileyecek

    Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti
    Gündem

    Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti

    Görüş Bildir