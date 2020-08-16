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- Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard İstanbul'a geldi
Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard İstanbul'a geldi
Johnny Depp ile boşanmasının ardından iftira davası ile karşılaşan Amber Heard, Londra'daki duruşmaların ardından Türkiye'ye geldi. İlk durağı Bodrum olan oyuncu, rotayı İstanbul'a çevirdi.
- Haber Merkezi
- 16.08.2020 - 14:28
Aktör Johnny Depp'in eski eşi, 34 yaşındaki oyuncu Amber Heard Londra'daki duruşmaların ardından tatile çıktı.
Türkiye'ye gelen Heard, Bodrum'da tatil sonrası rotasını İstanbul'a çevirdi.
CAMİLERİ GEZDİ
İstanbul gezisiyle ilgili fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, kentin ünlü camilerini de gezdi.
BÜYÜYE KAPILDI
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Heard, paylaşımında, gününü, İstanbul camilerinin büyüsünün peşinde gezerek geçirdiğini belirtti.
"DAHA FAZLA AŞIK OLAMAZDIM"
Güzel oyuncu, "Bu harika şehre daha fazla aşık olamazdım" cümlelerini kullandı.
TÜRK HAYRANLARDAN BEĞENİ YAĞDI
Heard'ün bu paylaşımlarına özellikle Türk hayranlarından beğeni yağdı.