Jülide Ateş, 40 programına veda etti

ünlü sunucu Jülide Ateş, GAİN TV'deki programına da veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Birçok ulusal kanalda spikerlik ile sunuculuk gibi görevlerde bulunan Jülide Ateş, Haber Global'in Buket Aydın'la anlaşmasının ardından GAIN TV'de yayınlanmaya başlayan 40 Dakika adlı programını da sonlandırdığını açıkladı.

"AMERİKA'YA GİDİYORUM"

Jülide Ateş'in, oğlunun eğitimi için bir süre Amerika'da yaşayacağı öğrenildi.

"RUHUM STÜDYOYU TERK ETTİ"

Sosyal medya hesabından izleyicilerine veda eden Ateş, "Ruhumu stüdyoda biraz daha tutabilseydim, 40’ın uzun soluklu yolculuğuna benimle devam etmek üzere sevgili yol arkadaşlarım Mahperi ve Şafak’ın elimi sımsıkı tutarak, ‘Yola birlikte devam edelim’ tekliflerini kabul eder ve daha uzun süre görevime devam ederdim.

"RUHUM ÖZLÜYOR"

Fakat ruhum gündemden bağımsız; yine filizlenmiş yaprağın açık yeşilini, bebek mavisi gökyüzü üzerindeki tombul bulutları, gidilmemiş mekanlardaki gün batımlarını, rüzgârın şarkısını, deniz dalgasının sevinçli köpüğünü, sevdiklerimle saate bakmadan yapılan sohbetleri özlüyor. Ruhum biraz yavaşlamak, dinlenmek istiyor. Hayatımın rutininden, konfor alanımdan çıkıp varoluşuma farklı değer ve anlamlar katan anlara ihtiyacım var.

"GİDİYORUM"

Siz değerli izleyicilerimize yeniden merhaba demek üzere bir süreliğine gidiyorum. Şimdilik ekrandan uzak, kendime, oğluma, dostlarıma biraz daha yakın, beslenmiş ve tüm kalbimle, ruhumla, gönlümle yeniden karşınızda olana dek şimdilik hoşçakalın.”