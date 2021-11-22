Jülide Kural kimdir, kaç yaşında? Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural hakkında...

Jülide Kural, ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamanın ardından merak konusu oldu. Peki Jülide Kural kimdir, kaç yaşında? İşte Jülide Kural hakkında merak edilenler...

Muğla'da rahatsızlanarak Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan sanatçı Kadir İnanır'ın tedavisi sürüyor.

Beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle kontrol altında tutulan İnanır'ın doktorları, dün ilk kez açıklama yaparak bilincinin açık, durumunun iyi olduğunu söylemişti. Bu sabah saatlerinde ise 72 yaşındaki İnanır ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Pamukkale Üniversitesi yaptığı açıklamada, Kadir İnanır'ın akşam üzeri ameliyata alındığını belirterek ünlü sanatçının başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakıma alındığını duyurdu.

İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural da usta sanatçının kendi sosyal medya hesabı üzerinden ameliyat haberini duyurdu. Bu açıklamanın ardından Jülide Kural hakkında bilgiler merak konusu oldu.

Peki Jülide Kural kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural hakkında merak edilenler...

JÜLİDE KURAL KİMDİR?

1965 yılında Adana'da dünyaya gelen Jülide Kural, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümlerini bitirmiştir.

Bir süre Almanya'da yaşayan Jülide Kural; AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yapmıştır.

Televizyonda yayınlanan Süper Baba dizisiyle üne kavuşan sanatçı, 2002 - 2003 Mart ayında "Frida Yaşasın Hayat" projesini, kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla sergilemiştir.

Jülide Kural, oynadığı ve ünlendiği Süper Baba dizisinin ardından Camdan Kalp, Sessiz Ölüm gibi birçok projede yer almıştı. Çalıkuşu projesinde de yer alan Jülide Kural, en iyi oyuncu ve en iyi kadın oyuncu ödüllerine de sahiptir.

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