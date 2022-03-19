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    Justin Bieber eşi Hailey Bieber’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

    Justin Bieber eşi Hailey Bieber’ın sağlık durumuyla ilgili, "Durumu gayet iyi, o çok güçlü bir insan" dedi. Ünlü şarkıcı oldukça korkutucu bir süreçten geçtiklerini sözlerine eklemeyi ihmal etmedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 14:50
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    Justin Bieber eşi Hailey Bieber’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

    Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

    Ünlü isim yaptığı açıklamada, "Perşembe sabahı eşimle kahvaltı ederken felç benzeri semptomlar göstermeye başladım ve derhal hastaneye kaldırıldım.

    Beynimde küçük bir kan pıhtısına rastladılar, bu da kısa bir süreliğine oksijen kaybına neden oldu ama birkaç saat içinde tamamen iyileşmiştim.” ifadelerine yer verdi.

    Bunun üzerine Hailey'ın hayranları panik yaşarken, durumu hakkında yine en net açıklama Justin'den geldi.

    "SAĞLIĞI İYİ VE O ÇOK GÜÇLÜ"

    Justin Bieber, eşinin sağlık durumuyla ilgili ilk defa konuştu. 28 yaşındaki şarkıcı Bieber, “Hayat sizi devamlı şaşırtıyor. Çok fazla kontrol edemiyorsunuz” açıklamasında bulundu.

    Eşinin sağlık durumunun daha iyiye gittiğini ama gerçekten korkutucu bir süreçten geçtiklerini “Durumu gayet iyi, o çok güçlü bir insan” sözleriyle dile getirdi.

    Justin Bieber eşi Hailey Bieber’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı #1

    JUSTİN EŞİNİN YANINDAN AYRILMIYOR

    Bieber’ın hastanedeyken tanıdığı herkese mesaj attığı ve eşi Hailey’nin yanından hiç ayrılmadığı belirtiliyor.

    Hailey ile birlikteliğinin kendisini çok karanlık bir dönemden kurtardığını sık sık belirten Bieber, özellikle bu dönemde eşinin sağlık durumunu her zaman ön planda tutuyor.

    Justin Bieber eşi Hailey Bieber’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı #2


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