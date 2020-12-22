Justin Bieber ve Hailey Baldwin'den aşk pozu

Hailey Baldwin ile mutlu bir evliliği olan Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, eşi ile verdiği aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ve model Hailey Baldwin, sürpriz bir şekilde 2018'de hayatlarını birleştirdi.

Mutlu bir evlilik sürdüren Justin Bieber ve Hailey Baldwin, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"HAYALİNİ KURABİLDİĞİM GECELER"

26 yaşındaki şarkıcı, eşi ile birlikte çekilen romantik karesini "Bunlar sadece hayalini kurabildiğim geceler" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Hailey Baldwin de bu fotoğrafa kendi sayfasında yer verdi. İkilinin paylaşımları, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Bieber, geçtiğimiz günlerde de eşinin 24. yaşını romantik bir mesaj ile kutlamıştı.

"SEN NEREDEYSEN EVİM ORADA"

Kanadalı şarkıcı, eşine duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirmişti:

"Gözlerim, kalbim, ruhum senin için. Sen neredeysen evim orada. Sen benim güvenli bölgemsin. Olduğun insana takıntılı derecede bağlıyım. En büyük hayalim seninle yaşlanmak. Sonsuza dek benim olduğuna inanamıyorum. Mutlu yıllar bebeğim."