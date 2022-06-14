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    Justin Bieber, yüz felci hastalığıyla ilgili son durumunu paylaştı

    28 yaşındaki şarkıcı, her gün daha iyiye gittiğini belirtti. Bieber, "Bu fırtına geçecek" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 09:58
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    Justin Bieber, yüz felci hastalığıyla ilgili son durumunu paylaştı

    Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yüzünün bir tarafının felç olduğunu söyledi.

    Bieber, "Ramsay Hunt Sendromu denilen sendroma yakalandım." dedi.

    Yüz felci yorumu: Korkunç fırtına

    Hayranlarını üzen Bieber, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

    Yaşadıklarını "korkunç fırtına" olarak tanımlayan 28 yaşındaki ünlü isim, "Her gün daha iyiye gidiyorum." ifadesini kullandı.

    "Geçeceğini biliyorum"

    Bieber ayrıca, "Bu fırtınanın geçeceğini biliyorum." notuna yer verdi.

    Bir gözünü kırpamadığını ve yüzünün bir tarafından gülümseyemediğini söyleyen Bieber, normale dönmek için yüz egzersizleri yaptığını belirtmişti.

    Justin Bieber, yüz felcine yakalandı ViDEO

    Ramsay Hunt Sendromu nedir

    Ramsay Hunt sendromu, zona hastalığının kulaklardan birinin yakınındaki yüz sinirini etkilemesiyle ortaya çıkar.

    Bu sendrom, etkilenen kulağın olduğu tarafta yüz felci ve işitme kaybına neden olabilir.

    Justin Bieber, yüz felci hastalığıyla ilgili son durumunu paylaştı #1

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