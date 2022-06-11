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    Justin Bieber, yüz felcine yakalandı

    28 yaşındaki ünlü isim, bir gözünü kırpamadığını ve yüzünün bir tarafından gülümseyemediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 09:14
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    Justin Bieber, yüz felcine yakalandı

    Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber, hastalığıyla ilgili hayranlarına açıklama yaptı.

    Bieber,  yüzünün bir tarafında felç olduğu için konserlerine ara verdiğini duyurdu.

    Ramsay Hunt Sendromu'na yakalandı

    Hastalığına dair video çeken Bieber, "Yüzümden de gördüğünüz gibi, Ramsay Hunt Sendromu denilen sendroma yakalandım." dedi.

    Bieber, kulağındaki ve yüzündeki sinirlere saldıran virüsün, yüzünü felç ettiğini söyledi.

    Justin Bieber, yüz felcine yakalandı ViDEO

    "Yüzümün bu tarafından gülümseyemiyorum"

    28 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Gördüğünüz gibi, bu gözü kırpamıyorum. Yüzümün bu tarafından gülümseyemiyorum. Bu burun deliği hareket etmiyor." diye konuştu.

    "Egzersizleri yapıyorum"

    Yüzünün bir bölümünde tam felç olduğunu belirten Bieber, "İyileşeceğim. Yüzümü normale döndürmek için yüz egzersizleri yapıyorum." ifadelerini kullandı.

    Justin Bieber, yüz felcine yakalandı #1

    Ramsay Hunt Sendromu nedir

    Ramsay Hunt sendromu, zona hastalığının kulaklardan birinin yakınındaki yüz sinirini etkilemesiyle ortaya çıkar.

    Bu sendrom, etkilenen kulağın olduğu tarafta yüz felci ve işitme kaybına neden olabilir.

    Justin Bieber, yüz felcine yakalandı #2


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