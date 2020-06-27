Justin Bieber'dan cinsel saldırı iddialarına dava

Ünlü şarkıcı, iki kadının iddialarına karşı 20 milyon dolarlık dava açtı.

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, iki kadının sosyal medyadan paylaştığı cinsel taciz iddialarına karşı harekete geçti.

Kendini Twitter'da Kadi olarak tanıtan kadınlardan biri, 2015 yılında Bieber'ın New York City'deki bir otelde kendisini taciz ettiği iddiasında bulundu.

CİNSEL SALDIRI İDDİALARI

Justin Bieber'ın avukatları, iddianın tamamen uydurma olduğunu belirterek, Kadi'nin Bieber hayranı olduğunu ve kendisiyle tanışmak için Bieber'in bulunduğu otelin önünde beklediğini kaydetti.

"YEMEK YEDİ, OTELDE KALMADI"

ABD basınında çıkan haberlerde, Danielle adındaki ikinci kişi ise Bieber'i 2014 yılında Texas'taki bir otelde cinsel saldırıyla suçladı. Söz konusu kişi daha sonra tweet'lerini sildi.

Bu iddiayı da yalanlayan avukatlar, Bieber'ın otelin restoranında yemek yediğini ancak otelde kalmadığını belirtti.

20 MİLYON DOLARLIK DAVA

Ünlü şarkıcı da, kendi sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Her cinsel istismar iddiası çok ciddiye alınmalı ve bu yüzden cevabım gerekliydi. Ancak bu olay imkansız ve bu yüzden yasal işlem için Twitter ve yetkililerle çalışacağım." dedi.

Kanadalı şarkıcının, Kadi ve Danielle adlı kullanıcılara 10'ar milyon dolarlık dava açtığı kaydedildi.