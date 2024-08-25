Justin-Hailey Bieber çiftinin bebekleri doğdu Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber çifti, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Bebeğin ismini ise Justin Bieber duyurdu.

Haber Merkezi

2018 yılında Hailey Baldwin ile dünyaevine giren dünyaca ünlü yıldız Justin Bieber, baba oldu.

Uzun zamandır bebek sahibi olmanın hayalini kuran ve geçtiğimiz aylarda da anne olacağını açıklayan Hailey, doğum yaptı.

Hailey Bieber, Los Angeles'ta bir hastanede doğumunu gerçekleştirdi. Çift çocuklarına Jack Blues ismini verdi.

BEBEĞİN FOTOĞRAFINI YAYINLADI

30 yaşında ilk kez baba olan Justin Bieber, bebeğinin ilk fotoğrafını da yayınladı.

Ünlü ismin yayınladığı fotoğrafı ise 18 milyondan fazla kişi beğendi.

HAMİLELİĞİ HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Öte yandan Hailey Bieber verdiği bir röportajda; "Muhtemelen hamileliğimin sonuna kadar saklayabilirdim ama hamileliğimin tadını dışarıdayken çıkaramamanın stresini yaşamak istemedim.

Büyük sırrı saklıyormuşum gibi hissettim ve bu bana hiç de iyi hissettirmedi. Dışarı çıkıp hayatımı yaşama özgürlüğünü istedim” demişti.