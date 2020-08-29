Justin ve Hailey Bieber, 25.8 milyon dolara ev satın aldı

Justin ve Hailey Bieber, 25.8 milyon dolara ev satın aldı

Bieber çifti, Eddie Murphy ve Sylvester Stallone gibi ünlü isimlere komşu oldu.

Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber, Amerikalı model eşi Hailey Bieber ile birlikte yeni yuvalarında yaşayacak.

Çift, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde 25.8 milyon dolara malikane satın aldı.

Daily Mail'in aktardığına göre, Beverly Park bölgesinde bulunan evin, Bieber çiftinin geçtiğimiz ekim ayında satışa çıkardığı evden iki kat daha büyük olduğu kaydedildi.

BIEBER ÇİFTİNİN YENİ EVİ

Çevresi yeşil alanla kaplı evde sinema salonu ve tenis sahası da yer alıyor.

Justin ile Hailey'in yaşamaya başlayacakları yeni yerde Eddie Murphy, Sylvester Stallone, Sofia Vergara, Denzel Washington gibi ünlü isimlerin de evleri var.

1980'li yıllarda inşa edildiği belirtilen ev, daha önce 2015 yılında 16.5 milyon dolara satılmıştı.

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