K-Pop yıldızı Moobin evinde ölü bulundu Güney Kore’nin ünlü K-Pop gruplarından Astro’nun üyesi Moonbin’in Seul polisi tarafından evinde ölü bulunduğu açıklandı.

ensonhaber.com

Güney Kore’nin ünlü K-pop gruplarından Astro’nun 25 yaşındaki üyesi Moonbin menajeri tarafından yerel saatle akşam saat 8:10'da Seul'deki evinde ölü bulundu.

Moonbin’in menajerinin durumu polise bildirmesi üzerine olay ortaya çıktı.

"Aniden aramızdan ayrıldı"

Grubun bağlı olduğu yapım şirketi Fantagio Instagram’dan yaptıkları resmi açıklamada, “Öncelikle üzücü, yürek burkan haberler için özür dileriz. 19 Nisan'da ASTRO üyesi Moonbin, gökyüzünde bir yıldız olmak için aniden aramızdan ayrıldı. Üzüntümüzü, yaslı ailelerin hissettiği kederle kıyaslayamasak da, çok sevdiği bir oğlunu ve kardeşini kaybeden ailesi, Astro üyeleri, Fantagio sanatçıları, şirket yöneticileri ve çalışanları büyük bir üzüntü ve şok içinde merhumun yasını tutuyor.

"Kalbimiz kırıldı"

Moonbin'i destekleyen ve ona sevgilerini gönderen hayranlara bu haberi bu kadar ani bir şekilde ulaştırmak daha da üzücü. Hayranlarını her zaman herkesten çok seven ve düşünen merhumun duygularını bildiğimiz için kalbimiz kırıldı. Ani bir haberle büyük bir üzüntü ve keder içinde olan yaslı ailenin merhumu onurlandırabilmeleri için spekülatif ve art niyetli haberlerden kaçınmanızı canı gönülden rica ediyoruz.Yaslı ailenin isteği doğrultusunda cenaze, aile üyeleri ve şirketteki çalışma arkadaşları ile mümkün olduğunca sessiz bir şekilde defnedilecektir. Bir kez daha en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.” ifadeleriyle açıkladı.