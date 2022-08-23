Kaan Taşaner sevgilisi Seray Dura'nın gönlünü aldı

Sürekli sokakta tartışırken görüntülenen Kaan Taşaner ve Seray Dura'nın arasındaki problemler çözüldü.

42 yaşındaki oyuncu Kaan Taşaner, yaklaşık iki yıldır kendinden 17 yaş küçük olan, ‘Hüzün Senfonisi’ adlı kitabın genç yazarı Seray Dura ile ilişki yaşıyor.

Sevgililer geçtiğimiz haftalarda sokak ortasında tartışmış, gerginlik yaşamıştı. Ama olay, krize dönmeden tatlıya bağlandı.

"Şimdi iyiyiz"

Kaan Taşaner, “Aramızda geçen bir problem vardı, konuşarak hallettik. Şimdi gayet iyiyiz” dedi.