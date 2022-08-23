Petrol
97.21
0.76%
Euro
18.0148
0.20%
Dolar
18.1251
0.33%
Altın
1.013
0.56%
Borsa
3102
0.00%
Bitcoin
391.731
1.95%
BTXN Coin
5.51
0.00%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Kaan Taşaner sevgilisi Seray Dura'nın gönlünü aldı

    Sürekli sokakta tartışırken görüntülenen Kaan Taşaner ve Seray Dura'nın arasındaki problemler çözüldü.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 10:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kaan Taşaner sevgilisi Seray Dura'nın gönlünü aldı

    42 yaşındaki oyuncu Kaan Taşaner, yaklaşık iki yıldır kendinden 17 yaş küçük olan, ‘Hüzün Senfonisi’ adlı kitabın genç yazarı Seray Dura ile ilişki yaşıyor.

    Sevgililer geçtiğimiz haftalarda sokak ortasında tartışmış, gerginlik yaşamıştı. Ama olay, krize dönmeden tatlıya bağlandı.

    "Şimdi iyiyiz"

    Kaan Taşaner, “Aramızda geçen bir problem vardı, konuşarak hallettik. Şimdi gayet iyiyiz” dedi.

    Kaan Taşaner sevgilisi Seray Dura nın gönlünü aldı #1

    Kaan Taşaner sevgilisi Seray Dura nın gönlünü aldı #2

    Kaan Taşaner sevgilisi Seray Dura nın gönlünü aldı #3


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Avcılar'da karısını aldatan adamın metresine, aileden dayak
    3. Sayfa

    Avcılar'da karısını aldatan adamın metresine, aileden dayak

    Kağıthane'de balkondan düşen oğlunu kucağında taşıdı
    3. Sayfa

    Kağıthane'de balkondan düşen oğlunu kucağında taşıdı

    Görüş Bildir