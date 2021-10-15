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    Kaan Urgancıoğlu, kardeşi Can'ı paylaştı

    Yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun, kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 10:42
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    Kaan Urgancıoğlu, kardeşi Can'ı paylaştı

    Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu, canlandırdığı karakterle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

    KARDEŞİYLE FOTOĞRAF YAYINLADI

    Rol aldığı dizilerdeki performansı ile beğeni toplayan Urgancıoğlu'nun, kardeşi Can ile fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Ağabey kardeşin benzerliklerine 'ikiz gibiler' yorumları yapıldı.

    Oyunculuk yolunda ilerleyen Can Urgancıoğlu, ağabeyi ile birlikte 'Kara Sevda' dizisinde rol almıştı.

    Kaan Urgancıoğlu, kardeşi Can ı paylaştı #1

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