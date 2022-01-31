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- Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı
Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı
Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sır gibi sakladığı aşkı da oyuncu çıktı.
- Haber Merkezi
- 31.01.2022 - 10:11
- Güncelleme : 31.01.2022 - 10:44
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da hayat verdiği 'Ilgaz' karakteriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, özel hayatıyla gündeme gelmek istemeyen isimlerden. Urgancıoğlu'nun magazin basınından uzak tuttuğu sevgilisi de oyuncu çıktı.
SEVGİLİSİ DE OYUNCU
Aşk hayatını göz önünde yaşamamayı tercih eden Urgancıoğlu'nun, kendisi gibi oyuncu Zeynep Oymak ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Yakışıklı oyuncunun uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Oymak; Kiralık Aşk ve Söz gibi sevilen yapımlarda kamera karşısına geçti.