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- Kaan Urgancıoğlu'nun son hali
Kaan Urgancıoğlu'nun son hali
Kaan Urgancıoğlu'nun son hali Aşk-ı Memnu Behlül'e benzetildi.
- Haber Merkezi
- 08.08.2022 - 10:06
Reyting rekorları kıran Yargı dizisi sezon finali yapınca başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu soluğu tatilde aldı.
Aynı Behlül
Oyuncunun bir hayranı önceki gün şok edici bir fotoğraf paylaştı.Urgancıoğlu'nun yeni tarzı Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter'in mezarı başında bekleyen Behlül'e benzetildi.
Başarılı oyuncunun imaj değişikliği sosyal medyada gündem oldu.