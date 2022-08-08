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    Kaan Urgancıoğlu'nun son hali

    Kaan Urgancıoğlu'nun son hali Aşk-ı Memnu Behlül'e benzetildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 10:06
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    Kaan Urgancıoğlu'nun son hali

    Reyting rekorları kıran Yargı dizisi sezon finali yapınca başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu soluğu tatilde aldı.

    Aynı Behlül

    Oyuncunun bir hayranı önceki gün şok edici bir fotoğraf paylaştı.Urgancıoğlu'nun yeni tarzı Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter'in mezarı başında bekleyen Behlül'e benzetildi.

    Başarılı oyuncunun imaj değişikliği sosyal medyada gündem oldu.

    Kaan Urgancıoğlu nun son hali #1

    Kaan Urgancıoğlu nun son hali #2

    Kaan Urgancıoğlu nun son hali #3


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