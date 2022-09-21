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- Kaan Urgancıoğlu'nun yeni sevgilisi
Kaan Urgancıoğlu'nun yeni sevgilisi
Aylardır Pınar Deniz'le aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Kaan Urgancıoğlu, yeni sevgilisiyle ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 21.09.2022 - 10:06
- Güncelleme : 21.09.2022 - 11:02
Reyting rekorları kıran Yargı dizisinde 'Ilgaz Savcı'sı Kaan Urgancıoğlu, yeni bir aşka yelken açtı.
Yeni aşk
Yakışıklı oyuncu, önceki akşam yeni sevgilisi Burcu Denizer ile birlikte Kuruçeşme'de objektiflere yakalandı.
Muhabirlerle şakalaşan Urgancıoğlu, sorulara cevap vermeden hızla aracına bindi.
Kaan Urgancıoğlu yıllardır Zeynep Oymak ile birlikteydi.