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    Kaan Urgancıoğlu'nun yeni sevgilisi

    Aylardır Pınar Deniz'le aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Kaan Urgancıoğlu, yeni sevgilisiyle ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 11:02
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    Kaan Urgancıoğlu'nun yeni sevgilisi

    Reyting rekorları kıran Yargı dizisinde 'Ilgaz Savcı'sı Kaan Urgancıoğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

    Yeni aşk

    Yakışıklı oyuncu, önceki akşam yeni sevgilisi Burcu Denizer ile birlikte Kuruçeşme'de objektiflere yakalandı.

    Muhabirlerle şakalaşan Urgancıoğlu, sorulara cevap vermeden hızla aracına bindi.

    Kaan Urgancıoğlu yıllardır Zeynep Oymak ile birlikteydi.

    Kaan Urgancıoğlu nun yeni sevgilisi #1

    Kaan Urgancıoğlu nun yeni sevgilisi #2


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