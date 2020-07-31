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    Kaan Yıldırım Hadise aşkı ilan edildi

    Kaan Yıldırım Hadise aşkı ilan edildi

    Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile Şarkıcı Hadise arasındaki aşk dedikodularının ardından Kaan yıldırım sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2020 - 00:58
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    Kaan Yıldırım Hadise aşkı ilan edildi

    Kaan Yıldırım ile Hadise arasında, geçen yıl sonundan beri ilişki yaşadıklarına dair dedikodular çıkmıştı.

    Magazin muhabirlerine yakalanmamak için adeta köşe kapmaca oynayan çift ilişkilerini gizlemeyi başardılar.

    KALP EMOJİSİ KOYDU

    Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından sevgilisi Hadise ile ilk fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına siyah kalp emojisi ile birlikte "Söğüt ağacı" notunu düştü.

    Kaan Yıldırım'ın ile Hadise'nin ilk fotoğrafına 81 binin üzerinde beğeni gelirken, ünlü oyuncunun paylaşımı yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

    Kaan Yıldırım Hadise aşkı ilan edildi #1

    TEKNEDE DE POZ VERDİLER

    Ayrıca ünlü oyuncu İnstagram hikayesinde sevgilisi Hadise ile teknede verdikleri bir pozu paylaştı.

    Kaan Yıldırım Hadise aşkı ilan edildi #2

    Kaan Yıldırım Hadise aşkı ilan edildi #3

    Kaan Yıldırım Hadise aşkı ilan edildi #4

    Kaan Yıldırım Hadise aşkı ilan edildi #5

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