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    Kaan Yıldırım, Hande Erçel'i aldattı iddiası

    Daha yeni aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım’ın ayrıldığı iddia ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 11:58
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    Kaan Yıldırım, Hande Erçel'i aldattı iddiası

    Kısa süre önce Londra ve ardından Marmaris'te beraber tatil yapan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'dan kötü haber geldi. Taze aşıkların ayrıldığı iddia edildi.

    Önce Erçel'in, gazetecilerin Yıldırım'la ilgili sorduğu sorulara son iki seferdir tek kelime etmemesi, dedikodu kazanını kaynattı.

    Önceki gün ise yakışıklı oyuncunun yaptığı paylaşımlar, dedikoduları iyice alevlendirdi.

    Konum aynı yer

    Yıldırım, daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yaptı.

    Açıkgöz ile aile dostu olduğu konuşulan yakışıklı oyuncuyla ilgili eski defterler de açıldı. Kimileri çapkınlıklarıyla sosyal medyaya damga vuran Kaan Yıldırım'ın, Hande Erçel'e ihanet ettiğini iddia ederken kimilerine göre ise Yıldırım ile Erçel, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı sürdürüyor.

    Kaan Yıldırım, Hande Erçel i aldattı iddiası #1


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