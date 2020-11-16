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    Kaan Yıldırım ile Hadise çiftinin pazar keyfi

    Pazar gününü beraber geçiren Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, dün deniz kenarında dolaşıp temiz hava aldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 07:29
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 09:12
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    Kaan Yıldırım ile Hadise çiftinin pazar keyfi

    Geçtiğimiz haftalarda ayrıldıkları öne sürülen şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın, doludizgin aşkı devam ediyor. Hafta sonunu birlikte geçiren çift, aşk dolu pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.

    BENEK DE YANLARINDAYDI

    35 yaşındaki Hadise, gönderisine, "Pazar" notunu düştü. İkilinin paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü.

    Romantik anlarını sosyal medyada paylaşan ikiliye, Yıldırım'ın köpeği Benek de eşlik etti.

    Kaan Yıldırım ile Hadise çiftinin pazar keyfi #1

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