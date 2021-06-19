Kaan Yıldırım’dan ayrılık açıklaması

Ebru Gündeş ile konuştuktan sonra Hadise’den ayrıldığı iddiasına yanıt veren oyuncu Kaan Yıldırım, “Benim 3’üncü bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz” dedi.

Ebru Gündeş’in 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab’a “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle açtığı boşanma davası gündeme bomba gibi düşmüş, dava dilekçesindeki ihanet iddiaları ise günlerce konuşulmuştu.

Gündeş dilekçesinde, Zarrab’ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu, hatta o kadınlardan birini de yakından tanıdığını söylemişti.

Çift, geçtiğimiz haftalarda boşanmış, ihanet iddialarının kaynağındaki isim de araştırılmaya başlanmıştı.

İDDİALAR AYRILIK GETİRDİ

Aradan çok zaman geçmeden o ismin “O Ses Türkiye” yarışmasında ve ev ortamında sürekli bir arada geldiği şarkıcı Hadise olduğu öne sürülmüştü.

Hadise, iddiaları jet hızıyla yalanlarken; Ebru Gündeş’ten herhangi bir açıklama dahi gelmemişti.

Bu durum Hadise’nin 1,5 yıldır aşk yaşadığı Kaan Yıldırım ile yollarını ayırmasına kadar gitti.

EBRU GÜNDEŞ’İ ARADI İDDİASI

Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakan ikili, birlikte oldukları fotoğrafları silerek ayrılığı duyururken, yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Magazin kulisleri, bu ilişkinin bitmesinin perde arkasında Ebru Gündeş'in olduğunu ileri sürdü.

İddialara göre Kaan Yıldırım çıkan haberlerin detayları öğrenmek için Ebru Gündeş'le irtibata geçti.

Gündeş'in tüm detayları Kaan Yıldırım ile paylaşması üzerine Yıldırım, Hadise ile olan birlikteliğini noktaladı.

KAAN YILDIRIM’DAN YALANLAMA

Konuyla ilgili oyuncu Kaan Yıldırım, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

İlişkisinin bitmesinde üçüncü bir kişinin ilgisi olmadığını savunan Yıldırım, şunları yazdı:

“Benim 3’üncü bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici. Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık. Herkese sevgiler."