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    Kaan Yıldırım’dan sevgilisi Pınar Deniz için aşk dolu paylaşım

    Sevgilisi Pınar Deniz’in doğum gününü sosyal medyadan da kutlayan Kaan Yıldırım, “Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim” notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2022 - 16:06
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 16:12
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    Kaan Yıldırım’dan sevgilisi Pınar Deniz için aşk dolu paylaşım

    Oyuncu Kaan Yıldırım, şu sıralar en mutlu günlerini yaşıyor…

    Aradığı aşkı meslektaşı Pınar Deniz’de bulan Yıldırım, sevgilisini hiçbir an yalnız bırakmıyor.

    Aşk dolu paylaşım

    Davetlere birlikte giden, set olmadığı günlerde zaman geçiren sevgililer, geçtiğimiz günlerde yine bir bu kez Pınar Deniz’in doğum günü için bir aradaydı.

    Mutluluklarını gözler önüne seren çiftten Yıldırım, bugün de aşka geldi.

    “Hep gül, hep gülelim”

    Instagram hesabından sevgilisi ile karelerini paylaşan Yıldırım, “Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim.” notunu düştü.

    Bu karelere beğeni yağdı.

    Kaan Yıldırım’dan sevgilisi Pınar Deniz için aşk dolu paylaşım #1

    Kaan Yıldırım’dan sevgilisi Pınar Deniz için aşk dolu paylaşım #2

    Kaan Yıldırım’dan sevgilisi Pınar Deniz için aşk dolu paylaşım #3

    Kaan Yıldırım’dan sevgilisi Pınar Deniz için aşk dolu paylaşım #4

    Kaan Yıldırım’dan sevgilisi Pınar Deniz için aşk dolu paylaşım #5

    Kaan Yıldırım’dan sevgilisi Pınar Deniz için aşk dolu paylaşım #6


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