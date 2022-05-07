Kaan Yıldırım'ın kaslı hali dikkati çekti

Hadise ile ayrıldıktan sonra Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açan Kaan Yıldırım'ın son hali dikkati çekti. Kaslı halini sosyal medya hesabından paylaşan Yıldırım, kısa sürede gündem oldu.

Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrıldıktan sonra Hadise ile yeni bir aşka yelken açan Kaan Yıldırım'ın yüzü gülmedi.

Hadise ile yaşadığı uzun soluklu ilişkiyi bitiren daha sonra Çağla Şıkel ile anılan Yıldırım, şimdilerde Hande Erçel ile birlikte.

Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra Kaan Yıldırım'a gönlünü kaptıran Hande Erçel, bu aşkı geçtiğimiz günlerde kabul etti.

İkilinin yeni ilişkisi hayranlarını sevindirirken, Kaan Yıldırım'ın son hali olay oldu.Sosyal medya hesabından kaslı halini paylaşan Yıldırım, yorum ve beğeni rekoru kırdı.

Kaan Yıldırım'dan kas şov

Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Yıldırım kaslı vücudunu ilk kez paylaştı ve binlerce beğeni aldı.

Kaan Yıldırım’ın paylaşımına meslektaşı Salih Bademci’den ilginç bir yorum geldi. Bademci “Abartmasak mı? Evet, biraz kıskançlık içerebilir. Ne var” yorumu dikkat çekti.