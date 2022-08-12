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Kaan Yıldırım'ın yeni dizisi
Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Kaan Yıldırım'ın yeni dizisi belli oldu.
- Haber Merkezi
- 12.08.2022 - 07:30
Ekranların yakışıklı oyuncularından Kaan Yıldırım, önümüzdeki sezon Vahide Perçin’in başrolünde yer aldığı “Benim Mutlu Ailem” dizisinden ayrılık kararı almıştı.
Yeni dizisi: Sipahi
Konya’da çekilen Mevlana adlı dizinin ardından tatil yapan ve yılın yorgunluğunu üzerinden atan yakışıklı oyuncu gelen iş tekliflerinden birini seçti.
Mehmet Canpolat’ın imza atacağı Sipahi dizisiyle el sıkıştı.