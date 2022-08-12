Petrol
99.07
-0.53%
Euro
18.5302
-0.01%
Dolar
17.9526
0.08%
Altın
1.031
-0.12%
Borsa
2868
0.00%
Bitcoin
431.421
-1.18%
BTXN Coin
7.47
2.18%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Kaan Yıldırım'ın yeni dizisi

    Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Kaan Yıldırım'ın yeni dizisi belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 07:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kaan Yıldırım'ın yeni dizisi

    Ekranların yakışıklı oyuncularından Kaan Yıldırım, önümüzdeki sezon Vahide Perçin’in başrolünde yer aldığı “Benim Mutlu Ailem” dizisinden ayrılık kararı almıştı.

    Yeni dizisi: Sipahi

    Konya’da çekilen Mevlana adlı dizinin ardından tatil yapan ve yılın yorgunluğunu üzerinden atan yakışıklı oyuncu gelen iş tekliflerinden birini seçti.

    Mehmet Canpolat’ın imza atacağı Sipahi dizisiyle el sıkıştı.

    Kaan Yıldırım ın yeni dizisi #1


    İlginizi Çekebilir

    Almanya'da eğlence trenleri çarpıştı: 31 yaralı
    Dünya

    Almanya'da eğlence trenleri çarpıştı: 31 yaralı

    Başakşehir UEFA Konferans Ligi’nde tur atlattı
    Futbol

    Başakşehir UEFA Konferans Ligi’nde tur atlattı

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir