Kaçış Sendromu nedir? Mehmet Ali Erbil'in yakalandığı Kaçış Sendromu hastalığı belirtileri

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in uzun zamandır mücadele ettiği, az kişide rastlanan ve damar içi sıvının azalması sonucunda yaşanan ani ataklar ile kendisini gösteren kaçış sendromu hastalığı nedir?

Kaçış Sendromu, Türkiye'de ilk kez ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yakalanması ile gündeme geldi. Peki, kaçış sendromu nedir? Kaçış sendromu belirtileri nelerdir?

KAÇIŞ SENDROMU ADI NEREDEN GELİYOR?

İlk olarak 1960 yılında B. Clarkson tarafından tespit edilen bu hastalığa bu nedenle aynı zamanda Clarkson da deniliyor. Yine İngilizce Capillary Leak Syndrome adının kısaltması olan SCLS de hastalığın bir diğer adı olarak biliniyor.

KAÇIŞ SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kaçış sendromu ani tansiyon düşmesi, halsizlik, bulantı, kusma, tüm vücutta şişlik gibi çok tanımlayıcı olmayan genel bazı şikayetlere sebep olurlar. Bununla birlikte kalp zarında ve göğüs boşluğunda sıvı birikmesi durumunda akciğer ve kalp yetersizliği görülebilir ve hayatı tehdit edici durumlar ortaya çıkabilir.

Nedeni, mekanizması tam olarak çözülememiş bu hastalık en çok enfeksiyonlara bağlı gelişen “septik şok” ile karıştırılır. Bunun yanında aşırı alerjik reaksiyon olarak tanımlanabilecek anaflaktik şok, akut böbrek yetmezliği yaratabilecek bazı tablolar da “Kaçış Sendromu” ile karıştırılabilir. Herhangi bir şekilde tanı koydurtacak özel bir laboratuvar testi bulunmamakla birlikte kanın normalden daha koyu hale gelmesi (hemokonsantrasyon), bir kan proteini olan albümin değerlerinde düşüklük, sodyum ve potasyum dengesizlikleri gibi bulgular varlığında “Kaçış Sendromu”ndan şüphelenmek gereklidir.

KAÇIŞ SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavide asıl amaç tansiyon düşüklüğünü engellemek, kanın miktarını yeterli seviyede tutmak, sıvı ve elektrolit dengesini korumak ve bu sayede kalp-beyin-böbrek gibi hayati organların beslenmesinin devamlılığını sağlamaktır. Bununla birlikte bozulmuş organ fonsiyonları içinde ivedi bir şekilde tanı koymak ve bu yönde gerekli girişimleri yapmak hayat kaybını önlemek açısından önem taşır. Ataklar arasında ise astım tedavisinde de kullanılan bazı ilaçlar, steroid (kortizol) tedavisi ve immün sistemi düzenleyen diğer bazı tedavi yöntemleri de kullanılabilmektedir.