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    Kader, hastanelik oldu

    90'ların efsane ismi şarkıcı Kader, kilosuyla ilgili yapılan kötü yorumlar yüzünden fenalaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 11:53
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    Kader, hastanelik oldu

    8 yaşında şarkıcılığa başlayan Kader Çetintürk, geçtiğimzi hafta katıldığı programda  sosyal medyadan kilosuyla ilgili yapılan kötü yorumlara çok sinirlendiğini hatta dava bile açacağını söylemişti.

    "MANDA YAVRUSU"

    43 yaşındaki şarkıcı, yaşadığı sağlık sorunundan bahsederken, aldığı kilolar hakkında sosyal medyada yapılan acımasız yorumlara isyan etmişti. Sosyal medyanın hayatımızı olumsuz etkilediğini savunan şarkıcı, "Sosyal medyada yazıyorlar; 'Manda yavrusu' ne demek! Bunun daha ilerisi var, Bu kadar ileri gitmeyin." demişti.

    Kötü yorumların ardından hastaneye kaldırılan Kader'in resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

    "AYIP SİZE"

    "Kader Hanım'ı hastaneye kaldırdık! Şimdi mutlu musunuz klavyeciler? Duracağınıza arttınız! Ne yazık ki bunların 80 kadın olması da kadının kadına verdiği şiddeti zararı ayıp size ya! Böyle önemli bir insanı sanatçıyı bu güzel kalbi bu hale getiren herkes ama herkes bu saatten sonra kimseye acımıyorum, hepiniz yargı önünde cezanızı çekeceksiniz, bitti o iyi niyetler. Sinan Bey size verdiğimiz tüm yetkileri sonuna kadar kullanabilirsiniz o ağlayanlar da dahil!"

    Kader, hastanelik oldu #1

    Kader, hastanelik oldu #2


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