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    Kadir Çöpdemir'in acı günü

    Pek çok dizi ve filmde rol alan, aynı zamanda da radyo programcısı olan Kadir Çöpdemir'in annesi Ayşe Çöpdemir hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 10:03
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    Kadir Çöpdemir'in acı günü

    Oyuncu Kadir Çöpdemir, annesi Ayşe Çöpdemir'in acısıyla sarsıldı.

    Ünlü sanatçı, annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

    Sosyal medyadan duyurdu

    Ayşe Çöpdemir'in fotoğrafını yayınlayan 54 yaşındaki oyuncu, üzüntüsünü "Anneciğim gözümüzün önünden gönlümüzün içine intikal etti. Menzili mübarek, mekanı cennet olsun. Taziyede bulunan, yanımızda olan herkes sağ olsun, Allah sizlere bereketli ömür nasip etsin." sözleriyle dile getirdi.

    Kadir Çöpdemir in acı günü #1


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