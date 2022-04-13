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Kadir Çöpdemir'in acı günü

Kadir Çöpdemir'in acı günü

Pek çok dizi ve filmde rol alan, aynı zamanda da radyo programcısı olan Kadir Çöpdemir'in annesi Ayşe Çöpdemir hayatını kaybetti.