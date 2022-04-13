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Kadir Çöpdemir'in acı günü
Pek çok dizi ve filmde rol alan, aynı zamanda da radyo programcısı olan Kadir Çöpdemir'in annesi Ayşe Çöpdemir hayatını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 13.04.2022 - 09:34
- Güncelleme : 13.04.2022 - 10:03
Oyuncu Kadir Çöpdemir, annesi Ayşe Çöpdemir'in acısıyla sarsıldı.
Ünlü sanatçı, annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Sosyal medyadan duyurdu
Ayşe Çöpdemir'in fotoğrafını yayınlayan 54 yaşındaki oyuncu, üzüntüsünü "Anneciğim gözümüzün önünden gönlümüzün içine intikal etti. Menzili mübarek, mekanı cennet olsun. Taziyede bulunan, yanımızda olan herkes sağ olsun, Allah sizlere bereketli ömür nasip etsin." sözleriyle dile getirdi.