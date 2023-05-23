Kadir Doğulu ihanet sorularına güldü Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evlilikleri, yaşanan ihanetlere rağmen tam gaz devam ediyor. Mutluluk pozları veren çiftten Kadir Doğulu ise ihanet ile ilgili gelen soruları cevaplamadı.

Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde İzmir'de bulunan bir eğlence mekanında, bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi. Gündeme düşen kareleri yalanlayan Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile mutluluk pozları verdi. "O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benim Neslihan’dan başka imam nikahlı eşim yok." diyen Doğulu, gecelerde görrüntülendi. Kadir Doğulu, tek başına Karaköy'deydi. Bir mekanda arkadaşları ile saatlerce oturup sohbet eden ünlü isim, çıkışta gazetecileri karşısında görünce gülümsedi. İhanet soruları geldi Yaşanan olaylar hakkındaki sorular karşısında ağzını bıçak açmayan Kadir Doğulu, arka arkaya sorulan 'ihanet' ve 'imam nikâhı' soruları üzerine sadece gülmekle yetindi. Milliyet'in haberine göre; oyuncu, suskunluğunu bozmadan aracına bindi ve oradan ayrıldı. Gözden Kaçmasın Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan ihanet açıklaması Haberin Detayları