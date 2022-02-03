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- Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den asansör pozu
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den asansör pozu
Kadir Doğulu, Neslihan Atagül ile giyim tarzlarını gözler önüne serdi.
- Haber Merkezi
- 03.02.2022 - 08:48
- Güncelleme : 03.02.2022 - 09:33
Son olarak 'Aşkın Tarifi' adlı dizide rol alan Kadir Doğulu, aktif kullandığı Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.
Kendisi gibi oyuncu eşi Neslihan Atagül ile sık sık mutluluk pozu veren Kadir Doğulu, son olarak giyim tarzlarını gözler önüne serdi.
İKİ FOTOĞRAF YAYINLADI
İlk olarak asansörde çektiği ayna pozunu yayınlayan Kadir Doğulu, sonrasında evde eşofmanlarla çekilen fotoğraflarını paylaştı. Yakışıklı oyuncu, gönderisine; "Pazartesi şıklığı/Cuma rahatlığı" notunu düştü.