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    Kadir Doğulu'dan romantik paylaşım

    Sürekli eşine olan aşkını dile getiren Kadir Doğulu, romantik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2020 - 07:56
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 09:15
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    Kadir Doğulu'dan romantik paylaşım

    Kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül ile 2016 yılında evlenen oyuncu Kadir Doğulu, romantik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Doğulu, eşi ile birlikte çekilen siyah-beyaz bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

    "OLMAK İSTEDİĞİM YERDEYİM"

    38 yaşındaki oyuncunun "Olmak istediğim yerdeyim." notuyla yaptığı paylaşıma, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

    Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda samimi açıklamalarda bulunmuştu. Eşi Neslihan Atagül ile ilişkisi hakkında konuşan Doğulu, "Ruh olarak, düşünce yapısı olarak aynıyız." demişti.

    Kadir Doğulu dan romantik paylaşım #1

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