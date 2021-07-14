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    Kadir Doğulu'dan Serra Arıtürk açıklaması

    Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş halleri gündem olan Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2021 - 14:24
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 15:03
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    Kadir Doğulu'dan Serra Arıtürk açıklaması

    Aşkın Tarifi dizisinde başrolü paylaşan Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün birlikte şarkı söylerken çekilen videoları, sosyal medyada gündem olmuştu. İki rol arkadaşı, dün akşam bir ödül törenine katıldı.

    ÖDÜL  ALDILAR

    Törende, 'Aşkın Tarifi' yılın en iyi dizisi ödülünü aldı. Kadir Doğulu yılın en iyi erkek oyuncusu, Serra Arıtürk ise en iyi çıkış yapan kadın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

    "NESLİHAN EVDE"

    Tören sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikiliden Kadir Doğulu, "Eşinizin tepkisi ne oldu?" sorusuna yanıt verdi: "Neslihan evde. Ankara'dan misafirimiz var. Sabah bana kahvaltı hazırladı. Her şey yolunda dostlar eğer duymak istediğiniz buysa..."

    "SORUN YOK"

    Sosyal medyadaki yorumlara bakmadığını söyleyen Doğulu, "Her şey yolunda. Bu bir ekip ve kimya işi. Şekle bakmamak lazım. Herkesin aklı, kalbi rahat olsun. Eğer varsa bir sorun gidip onlara soracaksınız. Çok şükür bir sorunumuz yok." dedi.

    "DURUN BİRAZ"

    Kadir Doğulu'nun açıklamalarının ardından gözler eşi Neslihan Atagül'e çevrildi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşıp altına, 'Durun! Biraz güleceğim.' mesajını düştü.

    Kadir Doğulu'dan Serra Arıtürk açıklaması ViDEO

    Kadir Doğulu dan Serra Arıtürk açıklaması #1Kadir Doğulu dan Serra Arıtürk açıklaması #2

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