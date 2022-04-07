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    Kadir Doğulu'dan tarikat açıklaması

    Yer aldığı tarikat hakkında konuşan Kadir Doğulu, merak edenleri davet etti.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 07:48
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    Kadir Doğulu'dan tarikat açıklaması

    Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, bir süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuştu.

    Başrol aşıkların

    İyileşen Atagül'ün hayali gerçek oldu. 'Gecenin Ucunda' romanından uyarlanacak dizide Atagül'ün partneri eşi Kadir Doğulu oldu.

    Etiler'de görüntülenen ünlü çift, yeni projede başrolleri paylaşacakları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

    Tarikat bilgilendirmesi yaptı

    Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün Bektaşi tarikatına katıldığı bir dönem gündeme geldi. Kadir Doğulu bu konu hakkında da konuştu.

    Doğulu açıklamasında şunları söyledi:

    "Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz"

    “Bunlar çok değerli konular. Konu değil bu. Bu bir maneviyat. Biz de çok değerli bir söz var. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz.

    "Bu bir makam"

    Bize bu makam hediye edildi. Biz de yaşantımızda elimizden geldiğince evimizle, işimizle, duruşumuzla göstermeye çalışıyoruz zaten. Benim komşum bilir akrabalarım bilir. Bu havası atılacak bir şey değil. Bu bir makam.

    Gelin haneme. Hanemin kapısı yok eşiği var. Herkese kapımız açık"


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