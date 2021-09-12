Kadir İnanır, ameliyat oldu

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Kadir İnanır, yaşadığı görme bozukluğu nedeniyle ameliyat oldu. Usta oyuncunun evinde dinlendiği belirtildi.

Uzun zamandır ekranlarda gözükmeyen Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın ameliyat olduğu öğrenildi.

Son dönemlerde sarı nokta hastalığı nedeniyle görme kaybı yaşadığı belirtilen 72 yaşındaki oyuncunun, geçirdiği operasyonun ardından evinde dinlenmeye çekildiği aktarıldı.

Kadir İnanır’ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

SARI NOKTA HASTALIĞI NEDİR?

Merkezi görmeden sorumlu bir retina hastalığıdır. Genellikle bu hastalık 55 yaşından sonra ya da kalıtsal olarak daha erken görülebilir. Hastalık tedavi edilmezse, görme kayıplarına yol açabilir. Sarı nokta hastalığının tedavisi için erken teşhis çok önemlidir.

Sarı nokta hastalığının esas risk etkenleri, kişinin yaşı ve kalıtımsal özellikleridir. Diğer risk etkenleri ise hipertansiyon, sigara, beslenme şekli, lipid kolesterol yüksekliği, güneş ışığına uzun süre maruz kalma ve şişmanlıktır. Hastalığın risk etkenleri kontrol edilebilir.

Hipertansiyon varsa kontrol altına alınabilir. Sigara içiliyorsa bırakılması gerekir. Güneş için filtreli güneş gözlüğü takılması gerekir. Beslenmede ise Akdeniz diyeti önerilir. Tereyağı, kırmızı et ve kolesterol içeren yiyeceklerden uzak durulması önerilir.