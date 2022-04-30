Kadir İnanır'ın son hali dikkati çekti

Geçtiğimiz aylarda beyin damarına pıhtı atması sonucu ameliyata alınan Kadir İnanır, yaşadığı zorlu süreci geride bıraktı. Son hali sosyal medyadan paylaşılan İnanır, hayranlarını şaşırttı.

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 20 Kasım tarihinde Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan İnanır'ın beyin damarına pıhtı attığı tespit edilmişti.

Apar topar ameliyata alınan Kadir İnanır, yaşadığı zor günlerin ardından sağlığına kavuştu.

22 gün gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilen ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde son halini Instagram'dan paylaştı.

Ünlü ismin son hali herkesi şaşırtırken, keyifsiz olması ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Kadir İnanır keyifsiz

Geçirdiği beyin damar hastalığı sonrası zor bir süreçten geçen usta isim Kadir İnanır'ın keyifsiz halleri dikkat çekti. Kadir İnanır'ın mutsuz hallerinin yanı sıra uzamış sakalları da dikkatlerden kaçmadı.

Sevgilisi destek oldu

İnanır, önceki gün sevgilisi oyuncu Jülide Kural ile Etiler'de bir mekana giriş yaparken görüntülenmişti. Yürümekte zorlandığı görülen ve keyifsiz hali dikkat çeken İnanır'ın yardımına ise sevgilisi Jülide Kural koşmuştu.