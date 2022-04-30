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    Kadir İnanır'ın son hali dikkati çekti

    Geçtiğimiz aylarda beyin damarına pıhtı atması sonucu ameliyata alınan Kadir İnanır, yaşadığı zorlu süreci geride bıraktı. Son hali sosyal medyadan paylaşılan İnanır, hayranlarını şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 11:35
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 11:37
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    Kadir İnanır'ın son hali dikkati çekti

    Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 20 Kasım tarihinde Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

    Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan İnanır'ın beyin damarına pıhtı attığı tespit edilmişti.

    Apar topar ameliyata alınan Kadir İnanır, yaşadığı zor günlerin ardından sağlığına kavuştu.

    22 gün gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilen ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde son halini Instagram'dan paylaştı.

    Ünlü ismin son hali herkesi şaşırtırken, keyifsiz olması ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

    Kadir İnanır keyifsiz

    Geçirdiği beyin damar hastalığı sonrası zor bir süreçten geçen usta isim Kadir İnanır'ın keyifsiz halleri dikkat çekti. Kadir İnanır'ın mutsuz hallerinin yanı sıra uzamış sakalları da dikkatlerden kaçmadı.

    Kadir İnanır ın son hali dikkati çekti #1

    Sevgilisi destek oldu

    İnanır, önceki gün sevgilisi oyuncu Jülide Kural ile Etiler'de bir mekana giriş yaparken görüntülenmişti. Yürümekte zorlandığı görülen ve keyifsiz hali dikkat çeken İnanır'ın yardımına ise sevgilisi Jülide Kural koşmuştu.

    Kadir İnanır ın son hali dikkati çekti #2

    Kadir İnanır ın son hali dikkati çekti #3


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