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Kalben sahnede zıplayarak yürüdü

Kalben sahnede zıplayarak yürüdü

Konseri sırasında kendini müziğin ritmine fazla kaptıran şarkıcı, sahnede bir sağa bir sola koşturdu. Şarkıcının en sonunda sahnede zıpladığı anlar sosyal medyada viral oldu.