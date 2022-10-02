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    Kalben sahnede zıplayarak yürüdü

    Konseri sırasında kendini müziğin ritmine fazla kaptıran şarkıcı, sahnede bir sağa bir sola koşturdu. Şarkıcının en sonunda sahnede zıpladığı anlar sosyal medyada viral oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 09:33
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    Kalben sahnede zıplayarak yürüdü

    Geçtiğimiz dönemlerde çıkardığı Haydi Söyle şarkısıyla ün kazanan şarkıcı Kalben, turnelerine devam ediyor.

    Kalbeni verdiği bir konser sırasındaki hareketleriyle viral oldu.

    Konser sırasında kendini müziğin ritmine kaptıran şarkıcı, bir sağa bir sola koşturmaya başladı.

    Sahnede zıpladı

    Eline geçirdiği mikrofonu ile öfkeli bir ifadeyle koşturan Kalben, bir süre sonra da sahnede zıplamaya başladı.

    Yaşanan anlar sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

    İşte o anlar...

    Kalben'in sahnedeki gergin anları ViDEO

    Kalben sahnede zıplayarak yürüdü #1

    Kalben sahnede zıplayarak yürüdü #2


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