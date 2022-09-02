Kalçalarını eriten Kim Kardashian'dan yeni poz

41 yaşındaki Kim Kardashian, kalçalarındaki dolguların bir kısmını eritti.

Dünyaca ünlü Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz aylarda sekiz yıllık eşi Kanye West'le boşanmıştı. Boşanmanın ardından da komedyen Pete Davidson'la yeni bir aşka yelken açmıştı.

İddiaya göre ünlü komedyen ve Kim Kardashian'ın aşkı da sona erdi.

Dolguları azaltıyor

Kalça implantları ile dünyada bir akım başlatan Kardashian ailesi son dönemde verdikleri kilolarla ve daha normal bir görüntü için harekete geçti.

Kalçasındaki dolguları büyük oranda erittiren Kim Kardashian, yeni formunu vücuduna oturan mavi bir elbise ile gösterdi.

Kim'in kıvrımları sergilemesi sonrası kalçasına dair pek çok yorum yapıldı.