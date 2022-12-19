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    Kalp krizi geçiren Gökhan Özen'in son durumu

    2000’li yıllara damga vuran şarkıcı Gökhan Özen hayranlarını üzen bir haber paylaştı
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 09:29
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    Kalp krizi geçiren Gökhan Özen'in son durumu

    Uzun zamandır Türkiye'de olmayan 42 yaşındaki Gökhan Özen sosyal medya hesabından kalp krizi geçirdiğini duyurdu.

    "Sakin bir hayat planlıyorum"

    Özen paylaşımında "Dün gece yarısı Los Angeles’ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim. Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allah'a emanet" dedi.

    Kalp krizi geçiren Gökhan Özen in son durumu #1

    Ülkeyi sessiz sedasız terk eden Gökhan Özen, 7 yıldır Los Angeles'ta yaşıyor. Şarkıcının son halini görenler ise "Yıllara meydan okuyor" yorumlarından bulunuyor.

    Kalp krizi geçiren Gökhan Özen in son durumu #2


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