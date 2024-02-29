Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Tolga Savacı'nın vasiyeti ortaya çıktı

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitirdi.
80'li yıllar Yeşilçam filmlerinin sevilen oyuncusu Tolga Savacı'nın ani ölümünü eşi Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
"Yüreğim kanıyor!!!"
Bezmen, eşinin vefatını "Yüreğim kanıyor!!! Kanıyor!!! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuz yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz." notuyla paylaştı.
ABD'de defnedilecek
Nermin Bezmen, eşinin, vasiyeti üzerine ABD'de defnedileceğini açıkladı. Savacı, cumartesi günü New Jersey eyaletinde son yolculuğuna uğurlanacak.
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