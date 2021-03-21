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    Kanki Orçun hayatını kaybetti

    Yıllar önce 'Kankigiller' olarak televizyon programı yapan Orçun ve Nuri ikilisinden 'Kanki Orçun' lakaplı Erman Orçun Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 21.03.2021 - 02:26
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    Kanki Orçun hayatını kaybetti

    Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren Erman Orçun Yılmaz, Pendik'te özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Kalp masajı ile duran kalbi tekrar çalıştırılan Yılmaz'ın yoğun bakımda ve makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyordu.

     

     

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