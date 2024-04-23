Kanser olduğunu duyuran Kate Middleton'dan yeni hamle

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Uzun süredir ortalarda gözükmeyen Kate Middleton, kanser olduğunu açıkladı.
Tedavi sürecinin devam ettiğini söyleyen Middleton, çocuklarıyla zaman geçiriyor.
Bu süreci çocuklarıyla atlatmaya çalışan Prenses, yeni bir hamle daha yapacak.
Kutlama gece yarısı olacak
Galler Prensesi Kate Middleton, en genç oğlu Prens Louis'in 23 Nisan'daki doğum gününü, gece yarısı duygusal bir kutlama ile geçirecek.
Middleton, çocuklarının doğum günlerini gece yarısı kutlama ve onlar için pasta yapma geleneklerini sürdüreceğini belirtti.
Basın karşısına çıkması bekleniliyor
Kate Middleton'ın ayrıca, oğlunun doğum günü vesilesiyle aylar sonra basın karşısına da çıkması öngörülüyor.
Ancak saraydan konuya dair bir açıklama gelmedi.
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