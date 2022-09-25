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    Kanser tanısı konan Aylin Mavi doktor olmak istiyor

    Mavi'nin, babası ile uyku öncesi sohbetinde 'Büyünce doktor olacağım sen de benimle olsana' dediği anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Kanser hastası olan Mavi'nin bu hayali yürek burktu.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2022 - 17:41
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    Kanser tanısı konan Aylin Mavi doktor olmak istiyor

    Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin hastalığı magazin dünyasını derinden sarsmıştı.

    Gamze Erçel, kızı ile ilgili yaptığı açıklamada 'üstesinden geliyoruz' imajını vermişti.

    2,5 yaşında kanser tanısı konan Aylin Mavi'nin durumunun iyi olduğu belirtirken, bu kez babası Caner Yıldırım'ın sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu.

    Yıldırım paylaşımında, kızı ile uyku öncesi sohbet ettiği anları paylaştı.

    "Büyüyünce doktor olacağım"

    Aylin Mavi'nin bu sırada babasına "Büyüyünce doktor olacağım, benimle doktor olsana" dediği duyuluyor.

    Kanser tanısı konan Aylin Mavi doktor olmak istiyor VİDEO

    Kanser tanısı konan Aylin Mavi doktor olmak istiyor #1

    Kanser tanısı konan Aylin Mavi doktor olmak istiyor #2

    Kanser tanısı konan Aylin Mavi doktor olmak istiyor #3

    Kanser tanısı konan Aylin Mavi doktor olmak istiyor #4


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