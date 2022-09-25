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Kanser tanısı konan Aylin Mavi doktor olmak istiyor

Kanser tanısı konan Aylin Mavi doktor olmak istiyor

Mavi'nin, babası ile uyku öncesi sohbetinde 'Büyünce doktor olacağım sen de benimle olsana' dediği anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Kanser hastası olan Mavi'nin bu hayali yürek burktu.