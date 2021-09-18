Çok Güzel Hareketler 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu, lenf kanserine yakalandığını açıklamıştı. Tedavi gören Güloğlu'nun doğum günü için, sahne arkadaşları bir sürpriz hazırladı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Yılmaz Erdoğan'ın ardından Eser Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezonuyla devam ediyor.

Çok Güzel Hareketler 2'nin genç oyuncularından biri olan Arif Güloğlu'na geçtiğimiz aylarda lenf kanseri teşhisi kondu.

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve setlerden uzak kalan oyuncu, bugün 25. yaşını kutluyor.

Yeni yaşına Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden uzak giren oyuncu için, duygulandıran bir sürpriz yapıldı.

"İYİ Kİ VARSIN ARİF"

Arif Güloğlu, arkadaşlarının kendisi için hazırladığı duygulandıran doğum günü videosunu Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

Güloğlu paylaşımına ise şu notu düştü:

"Böyle bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım. Siz benim başladığım ve hiç bitirmeyeceğim en güzel skeçsiniz. Ayrıca gördüğüm en iyi koro çalışması. Hepinizi çok seviyorum ekip. "

Kanser tedavisi gören Arif Güloğlu'ndan duygusal paylaşım VİDEO

LENF KANSERİ NEDİR

Lenf sistemi; lenf bezleri, lenf sıvısı ve bu sıvının dolaştığı lenf damarlarından oluşur. Dalak, kemik iliği ve timus da lenf sistemine bağlı organlardır.

Lenf sistemi, vücuda giren mikroorganizmaların lenf bezlerince filtrelenmesini sağlar ve böylece bu organizmaların vücuda yayılmasının önüne geçer.

Bu mikroorganizmaların tanınmasında ve yok edilmesinde ise lenfosit adı verilen beyaz kan hücreleri grubu yer alır.

Çeşitli nedenlerden dolayı bu lenfositlerin aşırı çoğalması ve lenf sistemi organlarında kitle oluşturmasına lenf kanseri ya da lenfoma denir. Lenf kanseri genel olarak; Hodgkin Lenfoma ve Non-Hodgkin Lenfoma (NHL) olmak üzere iki alt grupta incelenir.