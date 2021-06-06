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- Kansere yakalanan Boğaç Aksoy: Toparlıyorum
Kansere yakalanan Boğaç Aksoy: Toparlıyorum
- Haber Merkezi
- 06.06.2021 - 11:57
- Güncelleme : 06.06.2021 - 12:05
Arka Sokaklar'ın başarılı oyuncusu Boğaç Aksoy kansere yakalandığını, "Sevgili dostlarım... Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki lenfomaya yakalandım, uzun bir süre daha olamayacağım.
Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım.
Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza, telefonlarınıza dönemezsem de affedin..." sözleriyle duyurmuştu.
Lenf kanseriyle mücadele eden oyuncu, sosyal medya üzeriden bir açıklama yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"SAÇLARI KAYBETTİK"
Instagram hesabından açıklama yapan Aksoy şu ifadeleri kullandı;
"Uzun süredir evdeydim. Saçları kaybettik. Şapkayla kamufle ediyoruz. Kemoterapiler biraz zor geçiyor. İkinci kemoterapi bitti. Ayın 15'inde üçüncü kemoterapi var.
Bazı günler ağrılar dayanılmaz oluyor ama sonrasında toparlıyorum.
Her şey yolunda gidiyor.
İyileşmeye devam ediyorum. Yürümeye başladım. Attığınız mesajlar harika çok teşekkür ederim. Dualarınızı hissediyorum. Güçlü olmaya devam."