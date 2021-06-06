Kansere yakalanan Boğaç Aksoy: Toparlıyorum

Arka Sokaklar dizisinde 'Volkan' karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Arka Sokaklar'ın başarılı oyuncusu Boğaç Aksoy kansere yakalandığını, "Sevgili dostlarım... Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki lenfomaya yakalandım, uzun bir süre daha olamayacağım.

Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım.

Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza, telefonlarınıza dönemezsem de affedin..." sözleriyle duyurmuştu.

Lenf kanseriyle mücadele eden oyuncu, sosyal medya üzeriden bir açıklama yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"SAÇLARI KAYBETTİK"